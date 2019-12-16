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СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен в КГГА

Новости » Общество     16.12.2019 - 17:54
СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен в КГГА
Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чиновники КГГА сфальсифицировали разработку программного обеспечения

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения 20 млн гривен средств городского бюджета Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что должностные лица одного из коммунальных предприятий фальсифицировали разработку программного обеспечения (ПО) в рамках программы информатизации "Электронная столица". В частности, ИТ-компания, выигравшая тендер на разработку ПО, предоставила в КГГА программу, ранее используемую коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года.

"Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 млн гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора", - рассказали в СБУ.

По данному факту директору коммунального предприятия, его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что САП завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке". В деле о хищениях в банке к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.

Также сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении более 870 млн гривен.

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