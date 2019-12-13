САП завершила расследование дела о хищении средств "Ощадбанка"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К уголовной ответственности привлечены 13 человек

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу САП в Facebook.

Так, прокуроры САП в пятницу, 13 декабря, приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта по делу "Ощадбанка". По данным САП, в деле "Ощадбанка" к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.

"В частности: бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив", заместитель председателя правления АО "Ощадбанк", бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк", глава управления проектного финансирования госбанка, бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик", - рассказали в САП.

Отмечается, что действия 12 подозреваемых были квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Бывшего нардепа, который был владельцем госбанка, подозревают в организации преступлений предусмотренных ч. 5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины.

Напомним, в марте 2019 источники в САП сообщили о приостановлении досудебного следствия по делу о хищении денег в "Ощадбанке". Отмечалось, что следствие было приостановлено из-за выполнения международных правовых поручений.