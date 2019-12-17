У Києві засудили двох чоловіків, які планували диверсії і захоплення державних будівель

Солом'янський суд Києва засудив двох керівників незаконного парамілітарного об'єднання "Українська народна армія" до умовного ув'язнення за планування диверсій під час передвиборної кампанії 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, діяльність цього угруповання координували з-за кордону.

"Учасники об'єднання планували та готувалися до захоплення адміністративних приміщень органів державної влади, замахів на життя державних діячів під час проведення передвиборної кампанії 2019 року. Вони також розглядали можливість проведення диверсій на об'єктах критичної інфраструктури. Злочинні дії зловмисники планували здійснити по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Силовики під час обшуків у січні-березні 2019 року виявили у фігурантів справи два протитанкових гранатомети, 1,5 кг вибухівки, 2 саморобних вибухових пристрої, 7 одиниць автоматичної та напівавтоматичної зброї, 9 пістолетів і револьверів різних систем, понад 3 тисячі боєприпасів.

"Зараз набрав чинності вирок Святошинського районного суду міста Києва, рішенням якого двох керівників незаконного об'єднання визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 3 ч. ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час слідства фігуранти справи визнали свою провину, співпрацювали з правоохоронцями, через що отримали умовні терміни покарання. Пошуки причетних до угруповання тривають.

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

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