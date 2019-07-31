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В Киеве правоохранители задержали "минера"

Новости » Происшествия    31.07.2019 - 22:07
В Киеве правоохранители задержали "минера"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчине грозит тюремное заключение до 6 лет

В Киеве сотрудники полиции задержали местного жителя за ложные сообщения о заминировании гипермаркета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 30 июля, злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о том, что в магазине на улице Здолбуновская заложена взрывчатка.

"В результате осмотра объекта работники профильных служб не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ", - говорится в сообщении.

Псевдоминеру грозит до шести лет заключения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  правоохранители задержали двух человек, которые сообщили о ложных минированиях в Киеве и Львовской области. Отмечается, что в Киеве 23-летняя девушка заявила о минировании дома, где она проживала, по ее словам, она сообщила об инциденте из-за конфликта в семье, во Львовской области 26-летний парень "одолжил" мобильный телефон своего соседа и сообщил о заминировании одного из местных предприятий.

Кроме того, в городе Купянск Харьковской области сотрудники полиции задержали местного жителя за ложные сообщения о заминировании ювелирного магазина. Во  время совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольно опьянения. Задержанный признался в содеянном и дал соответствующие показания следствию. 

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