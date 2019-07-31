У Києві правоохоронці затримали "мінера"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення до 6 років

У Києві співробітники поліції затримали місцевого жителя за неправдиві повідомлення про замінування гіпермаркету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Як повідомляється, у вівторок, 30 липня, зловмисник зателефонував у поліцію і повідомив про те, що в магазині на вулиці Здолбунівська закладена вибухівка.

"В результаті огляду об'єкта працівники профільних служб не виявили жодних підозрілих предметів і речовин", - йдеться в повідомленні.

Псевдоминеру загрожує до шести років ув'язнення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали двох осіб, які повідомили про хибні мінування в Києві та Львівській області. Відзначається, що в Києві 23-річна дівчина заявила про замінування будинку, де вона проживала, за її словами, вона повідомила про інцидент з-за конфлікту в родині, у Львівській області 26-річний хлопець "позичив" мобільний телефон свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств.

Крім того, в місті Куп'янськ Харківської області співробітники поліції затримали місцевого жителя за неправдиві повідомлення про замінування ювелірного магазину. Під час скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольно сп'яніння. Затриманий зізнався у скоєному та дав відповідні свідчення слідству.