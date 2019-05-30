Полиция задержала двух "минеров"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет

Правоохранители задержали двух человек, которые сообщили о ложных минированиях в Киеве и Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Facebook.

Отмечается, что в Киеве 23-летняя девушка заявила о минировании дома, где она проживала. По ее словам, она сообщила об инциденте из-за конфликта в семье.

Во Львовской области 26-летний парень "одолжил" мобильный телефон своего соведа и сообщил о минировании одного из местных предприятий.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее РБК-Украина сообщала, что 20 мая в Черкассах полиция в результате розыскных мероприятий задержала женщину, которая обоснованно подозревается в даче ложных сообщений о заминировании не менее двух объектов в городе. Ею оказалась жительница Кировоградской области, в Черкассах работает и снимает комнату в одной из квартир города. Женщина была задержана по месту ее временного проживания.

Кроме того, сотрудники Ширяевского отделения полиции Одесской области задержали "минера", который сообщил о ложном минировании отделения банка в селе Ширяево. "Мминером" оказался 65-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия желанием создать неприятность администрации банка, в котором ему насчитали большую сумму задолженности.