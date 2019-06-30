В Харьковской области правоохранители задержали "минера"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчине грозит тюремное заключение до 6 лет

В городе Купянск Харьковской области сотрудники полиции задержали местного жителя за ложные сообщения о заминировании ювелирного магазина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что во время совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольно опьянения. Задержанный признался в содеянном и дал соответствующие показания следствию.

"Установлено, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о заминировании ювелирного магазина", - рассказали правоохранители.

Задержанному сообщено о подозрении и совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1. ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали двух человек, которые сообщили о ложных минированиях в Киеве и Львовской области. Отмечается, что в Киеве 23-летняя девушка заявила о минировании дома, где она проживала, по ее словам, она сообщила об инциденте из-за конфликта в семье, во Львовской области 26-летний парень "одолжил" мобильный телефон своего соседа и сообщил о заминировании одного из местных предприятий.