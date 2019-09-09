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У Києві в пожежі в багатоповерхівці загинула людина

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 09:01
У Києві в пожежі в багатоповерхівці загинула людина
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Пожежа виникла в квартирі на 9-му поверсі

У неділю, 8 вересня, у Святошинському районі Києва сталася пожежа в одній з житлових багатоповерхівок, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у відомстві, пожежа виникла у квартирі на 9-му поверсі житлового будинку на проспекті Леся Курбаса. Прибувши на місце події рятувальники евакуювали з сусідніх квартир 30 мешканців.

Зазначається, що пожежа було ліквідована о 18:75. У квартирі, де виникла пожежа, вогнеборці виявили тіло невідомої статі. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області через пожежу в приватному будинку загинула людина. Пожежа сталася в селі Зарванці в одному з приватних будинків на вулиці Пушкіна. Загиблою виявилася 88-річна власниця будинку.

Також РБК-Україна писало, що в результаті пожежі, що сталася в багатоповерховому будинку м. Золотоноша Черкаської області, загинула 5-річна дитина. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання.

Крім того, через пожежу в багатоповерхівці в Херсоні загинули 2 людини. Ще одна людина отримала поранення. Пожежа виникла у квартирі на 5-му поверсі будинку. З під'їзду будинку було евакуйовано 12 осіб.

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