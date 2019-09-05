В Винницкой области в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома обнаружили женщину без признаков жизни

В селе Зарванцы (Винницкая область) произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в доме на улице Пушкина. Пожарные огонь потушили. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ДСНС обнаружили женщину без признаков жизни. Погибшей оказалась 88-летняя хозяйка дома", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате пожара, произошедшего в многоэтажном здании в г. Золотоноша Черкасской области, погиб 5-летний ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие короткого замыкания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне произошел пожар в многоэтажном доме. В результате пожара погибли 2 человека, еще 1 пострадал.

Также сообщалось, что владельцу гостиницы "Токио стар" сообщили о подозрении. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, приведших к пожару, в результате чего погибли 9 человек.