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В Херсоне горел многоэтажный дом, есть погибшие

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 13:39
В Херсоне горел многоэтажный дом, есть погибшие
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате пожара 2 человека погибли и 1 пострадал

В Херсоне ночью 31 августа произошел пожар в одной из квартир жилого дома на проспекте Строителей, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, вчера около 23:30 спасатели получили сообщение о возгорании в одной из квартир на 5-м этаже жилого дома. Пожарные установили, что огонь возник в двухкомнатной квартире и может распространиться на другие помещения. Из подъезда дома были эвакуированы 12 человек.

Отмечается, что из горящей квартиры спасатели спасли женщину, хозяйку квартиры, которая с ожогами различной степени была сразу же госпитализирована. Также в одной из комнат были обнаружении тела двух людей - сына и сожителя пострадавшей.

Пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован около 01:45. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар на строительстве жилого комплекса на улице Бережанской. Пламям были охвачены около 100 квадратных метров утеплителя недостроенного дома. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

РБК-Украина писало, что в селе Чижки (Львовская область), на территории предприятия "Ника Друк" возник пожар в складском помещении. В результате пожара пострадали 2 человека.

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