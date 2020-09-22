В Киеве третий день тушат пожар на свалке

Фото: пожарник (dsns.gov.ua)

В Дарницком районе Киева спасатели третий день подряд тушат пожар на свалке. В настоящее время открытого огня нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, спасатели поливают отдельные очаги тления мусора на общей площади 1000 м кв. К ликвидации пожара были задействованы три автоцистерны, два рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 пожарник. Также на месте работают два колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли.

Фото: пожар на свалке (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, в столице 20 сентября вспыхнул пожар на улице Коллекторной в Дарницком районе. По прибытию к месту происшествия, огнеборцы установили, что горит свалка на площади 500 м кв. 21 сентября, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление из-за того, что в ходе ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.