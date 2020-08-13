Фото: акция под посольством Беларуси в Киеве (РБК-Украина)

На акцию прошли более сотни человек

В четверг, 13 августа, в Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности. Под диппредставительством собрались более сотни людей.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На мирной акции демонстранты требуют расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси. А также освободить задержанных участников и участниц митингов.

Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь".

Также демонстранты жгли файеры под зданием посольства.

Фото: акция под посольством Беларуси в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести санкции против Беларуси до конца августа.

Кроме того, протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день - подробнее в материале РБК-Украина.