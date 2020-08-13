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У Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності

Київ, Четвер 13 серпня 2020 18:35
У Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності
Фото: акція під посольством Білорусі в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На акцію пройшли більше сотні людей

У четвер, 13 серпня, в Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності. Під диппредставництвом зібралися більше сотні людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На мирній акції демонстранти вимагали розслідувати дії правоохоронців під час протестів в Білорусі. А також звільнити затриманих учасників і учасниць мітингів.

Учасники акції вигукували гасла "Свободу політв'язням", "Лукашенко в тюрму", "Живе Білорусь".

Також демонстранти палили фаєри під будівлею посольства.

Фото: акція під посольством Білорусі в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що ЄС може ввести санкції проти Білорусі до кінця серпня.

Крім того, протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

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