У Києві поліція затримала серійних крадіїв ліфтового обладнання

У Києві співробітники Нацполіціі затримали серійних злодіїв ліфтового обладнання. В ході розслідування було встановлено їх причетність до 30 епізодів.

Відзначається, що зловмисники скоювали крадіжки протягом декількох місяців в різних районах столиці. Правоохоронцям вдалося довести 30 епізодів розкрадань. Злочинці представлялися кур'єрами і таким чином проникали в під'їзди багатоповерхових будинків. Потім вони за допомогою спеціального інструменту обрізали ліфтове обладнання і виносили в сумках з логотипом однієї з служб доставки.

Серійних крадіїв затримали після скоєння чергової крадіжки на Оболоні.

Злочинці пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу і відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки.

В ході обшуків за місцем проживання затриманих, а також в гаражних боксах і автомобілях, правоохоронці вилучили два автомобілі, три велосипеда, які ймовірно були викрадені, і викрадене ліфтове обладнання.

Стосовно затриманих порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Їм загрожує до шести років тюремного ув'язнення.

Київські правоохоронці затримали серійних крадіїв ліфтового обладнання, які видавали себе за кур’єрів Київські правоохоронці затримали серійних крадіїв ліфтового обладнання, які видавали себе за кур’єрів Posted by Поліція Києва on Wednesday, April 14, 2021

Фото: затримання серійних крадіїв ліфтового обладнання (kyiv.npu.gov)