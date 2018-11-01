В Киеве полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой

Фото: задержание злоумышленника (kyiv.npu.gov.ua)

Во время задержания пострадали двое правоохранителей

В Киеве на улице Генерала Алмазова полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Указанные лица пытались установить палатки и начали бросать пиротехнические изделия в правоохранителей. Во время задержания пострадали двое правоохранителей, сейчас им оказывают медпомощь.

"Всех участников, а это - около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители устанавливают их анкетные данные", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое у задержанных (kyiv.npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая занималась незаконной продажей оружия.

Также сообщалось, что в Киеве задержали участников банды, которые продавали квартиры по поддельным документам.