ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 16:02
Фото: задержание злоумышленника (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (kyiv.npu.gov.ua)

Во время задержания пострадали двое правоохранителей

В Киеве на улице Генерала Алмазова полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Указанные лица пытались установить палатки и начали бросать пиротехнические изделия в правоохранителей. Во время задержания пострадали двое правоохранителей, сейчас им оказывают медпомощь.

"Всех участников, а это - около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители устанавливают их анкетные данные", - говорится в сообщении.

В Киеве полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой

Фото: изъятое у задержанных (kyiv.npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая занималась незаконной продажей оружия.

Также сообщалось, что в Киеве задержали участников банды, которые продавали квартиры по поддельным документам.

В АП заявили, что визит Меркель собрал рекордное количество СМИ В Харькове неизвестные подорвали банкомат
Новости Украины Киевполиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь