В Киеве задержали участников банды, которые продавали квартиры по поддельным документам

Фото: изъятое у злоумышленников (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В настоящее время задержаны 5 квартирных аферистов

В Киеве правоохранители задержали трех участников банды, которые продавали квартиры по поддельным документам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева в Facebook.

Как отмечается, правоохранители задержали трех участников банды, которые долгое время действовали на территории Киева. В частности, задержан частный нотариус, который помогал преступникам.

Сообщается, что ранее правоохранители сообщили о подозрении еще двум участникам указанной банды, которые по поддельным документам завладели 7 квартирами граждан в Киеве, а также средствами от их продажи.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

На данным момент в указанном уголовном производстве объявлены подозрения пятерым злоумышленникам.

Фото: задержанные злоумышленники (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали в Киеве банду, которая завладела недвижимостью на 30 млн гривен.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве полиция задержала группу квартирных аферистов, которые продавали чужое жилье. Им удалось продать около 300 квартир.