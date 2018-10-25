СБУ затримала банду, яка продавала зброю у різних регіонах України

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/SecurSerUkraine)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося незаконним продажем зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили, що учасники міжрегіонального злочинного угруповання, серед яких представники добровільних воєнізованих формувань, організували незаконний продаж зброї в різних регіонах України. Зброю продавали у тому числі і представникам кримінальних кіл.

Зокрема, було встановлено, що зловмисники незаконно продали два автомати, два пістолети із набоями до них, три ручні гранати РГД-5 та сто набоїв.

Чотирьох зловмисників затримали у Львові під час чергової спроби реалізації автомата з набоями та пістолета.

Крім того, в ході обшуків у трьох областях України правоохоронці вилучили арсенал зброї: десятки автоматів та пістолетів, вибухівку, гранати, набої, запчастини та комплектуючі до вогнепальної зброї.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, вирішується питання про оголошення затриманим про підозри та обрання міри запобіжного заходу.

"Перевіряється інформація щодо можливого використання зазначених засобів ураження для дестабілізації ситуації в країні через організацію диверсій", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучене у зловмисників (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією поліції, в Україні вдвічі збільшився незаконний збут зброї.

Додамо, також повідомлялося, що в Закарпатській області зловмисники налагодили канал передачі вогнепальної зброї та боєприпасів через експрес-пошту.