У Києві поліція затримала 40 осіб з кийками та піротехнікою

Під час затримання постраждали двоє правоохоронців
У Києві на вулиці Генерала Алмазова поліція затримала 40 осіб з кийками та піротехнікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.
Як зазначається, на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, у яких виявили балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вказані особи намагалися встановити палатки і почали кидати піротехнічні вироби у правоохоронців. Під час затримання постраждали двоє правоохоронців, наразі їм надають меддопомогу.
"Всіх учасників, а це - близько 40 осіб, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють їх анкетні дані", - йдеться у повідомленні.
Фото: вилучене у затриманих (kyiv.npu.gov.ua)
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося незаконним продажем зброї.
Також повідомлялося, що в Києві затримали учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами.