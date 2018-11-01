У Києві поліція затримала 40 осіб з кийками та піротехнікою

Фото: затримання зловмисника (kyiv.npu.gov.ua)

Під час затримання постраждали двоє правоохоронців

У Києві на вулиці Генерала Алмазова поліція затримала 40 осіб з кийками та піротехнікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, у яких виявили балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вказані особи намагалися встановити палатки і почали кидати піротехнічні вироби у правоохоронців. Під час затримання постраждали двоє правоохоронців, наразі їм надають меддопомогу.

"Всіх учасників, а це - близько 40 осіб, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють їх анкетні дані", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучене у затриманих (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося незаконним продажем зброї.

Також повідомлялося, що в Києві затримали учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами.