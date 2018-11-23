У Києві поліція вилучила у перехожого партію наркотиків

Фото: вилучені наркотики (kyiv.gp.gov.ua)

Чоловік сам зізнався правоохоронців, що має при собі марихуану

У Києві затримали чоловіка, який мав при собі наркотики, попередньо - марихуану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, відпрацьовуючи територію Дніпровського району, поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Його зупинили для перевірки - і він зізнався, що має при собі наркотики. З його слів, це - марихуана.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. 28-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушник розповів працівникам поліції, що замовив через мережу Інтернет наркотик для власного вживання. Вилучені наркотичні речовини відправили на експертизу.

Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.