На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб известный закарпатский контрабандист

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за неправильной скорости движения он не справился с управлением и слетел в кювет

В субботу, 11 апреля, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп погиб житель Закарпатья, который известен как контрабандист по прозвищу "Доки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

По данным издания, за рулем находился Оттило Горват, также известный в Закарпатье как контрабандист "Доки".

"Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 11 апреля, около 06:40 на автодороге Киев-Чоп. Предварительно установлено, что на автодороге вблизи села Большая Омельяна водитель автомобиля Mercedes-Benz C-Class - 45-летний житель Закарпатской области, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", - говорится в сообщении Нацполиции.

В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте аварии. По факту происшествия начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в Венгрии, в результате ДТП, пострадали 9 украинцев. Автобус двигался в направлении Украины.