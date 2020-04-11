ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб известный закарпатский контрабандист

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 13:55
На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб известный закарпатский контрабандист
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за неправильной скорости движения он не справился с управлением и слетел в кювет

В субботу, 11 апреля, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп погиб житель Закарпатья, который известен как контрабандист по прозвищу "Доки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

По данным издания, за рулем находился Оттило Горват, также известный в Закарпатье как контрабандист "Доки".

"Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 11 апреля, около 06:40 на автодороге Киев-Чоп. Предварительно установлено, что на автодороге вблизи села Большая Омельяна водитель автомобиля Mercedes-Benz C-Class - 45-летний житель Закарпатской области, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", - говорится в сообщении Нацполиции.

В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте аварии. По факту происшествия начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в Венгрии, в результате ДТП, пострадали 9 украинцев. Автобус двигался в направлении Украины.

Кабмин усилил борьбу с контрабандой противоэпидемических товаров Украинец пытался продать за границу больше 10 тыс. медицинских масок
Новости Украины Закарпатьеконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь