В Києві поліцейський автомобіль збив насмерть людину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці

У Києві вчора ввечері сталося зіткнення поліцейського авто з пішоходом у результаті якого людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, на Харківському шосе водій службового автомобіля Skoda Octavia рухався у напрямку вулиці Фанерної, коли в той самий час пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці. Після скоєного наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою до лікарні.

Наразі усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у суботу, 11 квітня, в Рівненській області на трасі Київ-Чоп загинув житель Закарпаття, який відомий як контрабандист на прізвисько "Доки". В результаті ДТП від отриманих травм він загинув на місці аварії.

Також у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули і ще четверо були госпіталізовані. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.