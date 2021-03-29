В Киеве похитили и убили общественного активиста. Объявлены подозрения

В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.
По данным следствия, вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.
После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.
"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.
Отметим, в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.
Ранее РБК-Украина писало, что приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые девушку облили серной кислотой.