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В Киеве похитили и убили общественного активиста. Объявлены подозрения

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.

После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.

Фото: в Киеве убили активиста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Отметим, в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.

Ранее РБК-Украина писало, что приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые девушку облили серной кислотой.

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Новости Украины активистыподозрениепреступления
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