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Дело Гандзюк: суд оставил Мангера под стражей до 11 сентября

Украина, Среда 15 июля 2020 01:49
Дело Гандзюк: суд оставил Мангера под стражей до 11 сентября
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Мангер будет находиться в СИЗО

Суд продлил до 11 сентября содержание под стражей главу Херсонской ОГА Владислава Мангера. Его подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом заявил прокурор по делу Андрей Синюк, передает "Громадське".

Он отметил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.

Напомним, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе.

Во время судебного заседания Мангер просил выпустить его из-под стражи. При этом он отметил, что к убийству Гандзюк причастна Служба безопасности Украины, в частности генерал Даниил Доценко.

В свою очередь, прокурор по делу Андрей Синюк просил оставить главу Херсонской ОГА под стражей.

Ранее суд продлил расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк до 29 июля.

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