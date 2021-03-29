У Києві викрали та вбили громадського активіста. Оголошено підозри

За даними слідства, ввечері 24 березня підозрювані були у квартирі потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла.

Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Чоловіка вбили і сховали його тіло у закинутій канаві в Київській області. Його знайшли 28 березня.

Фото: у Києві вбили активіста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.