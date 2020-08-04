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Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсон

Киев, Вторник 04 августа 2020 15:59
Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсон
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дело Мангера и Левина продолжит рассматриваться в Киеве

Дело главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который обвиняется в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, продолжит рассматриваться в Киеве. Защита Мангера просила передать дело в Херсонский городской суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в Facebook.

Сообщается, что сегодня Верховный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о передаче уголовного производства в отношении Мангера и Алексея Левина (предполагаемый организатор убийства) из Печерского райсуда Киева в Херсон.

Кроме того, судьи не удовлетворили представление главы Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Отметим, Мангер обвиняется в заказе нападения на Гандзюк, в результате которого она умерла. Левин обвиняется в организации этого нападения.

Напомним, в конце июля в суд направили обвинительный акт в отношении Мангера и Левина.

Оба фигуранта находятся под стражей; на сегодня приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили девушку серной кислотой.

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Новости Украины Верховный судЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
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