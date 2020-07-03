В Киеве на Подоле прорвало теплосеть

В Подольском районе Киева вечером 2 июля произошел прорыв теплосети. Струя добивает до улицы Волошской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным очевидцев, прорвало трубу с горячим водоснабжением на улице Введенской. Инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью.

О пострадавших информации нет.

Напомним, в январе этого года в Киеве прорвало теплосеть вблизи Ocean Plaza, из-за чего произошло затопление первого этажа ТРЦ.

Тогда в результате прорыва трубы пострадали почти 10 человек.

Кроме того, из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza под асфальт провалилась маршрутка