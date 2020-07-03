У Києві на Подолі прорвало тепломережу

Трубу прорвало на Введенській вулиці
У Подільському районі Києва ввечері 2 липня стався прорив тепломережі. Струмінь води добиває до вулиці Волоської.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
За даними очевидців, прорвало трубу з гарячим водопостачанням на вулиці Введенській. Інцидент стався між метро Тараса Шевченка і Контрактовою площею.
Про постраждалих інформації немає.
Нагадаємо, у січні цього року у Києві прорвало тепломережу поблизу Ocean Plaza, через що сталося затоплення першого поверху ТРЦ.
Тоді в результаті прориву труби постраждали майже 10 людей.
Крім того, через прорив труби поблизу Ocean Plaza під асфальт провалилася маршрутка
Автор: Дмитро Левицький