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Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 08:17
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
Фото: место прорыва трубы (facebook.com/e.opanasenko)

Подтоплений нет, вода сошла самотеком

Спасатели сообщили, что по состоянию на 7 утра после прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.

"Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети. От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью ограничено (от улицы Загородней до бульвара Дружбы Народов).

Напомним, вчера в Киеве на ул. Антоновича произошел прорыв трубы с горячей водой, вследствие чего произошел провал асфальта, куда и провалился маршрутный автобус.

В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадавших девять человек.

Как сообщалось, спасатели вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы. Кроме того, спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также трех граждан из троллейбуса, которые были рядом.

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