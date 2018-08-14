В Киеве на Подоле горела больница

В результате пожара никто не пострадал

В Киеве, на Подоле, сегодня ночью, 14 августа, произошел пожар в Киевской городской клинической больнице №15. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве на странице в Facebook.

Как сообщается, сообщение о возгорании про ул. Григория Сковороды поступило в 02:35, а в 02:50 пожар был ликвидирован.

Фото: ликвидация пожара в больнице на Подоле

"По предварительной информации, огонь охватил площадь 15 квадратных метров в учебной аудитории, которая размещена на четвертом этаже здания. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь", - говорится в сообщении.

На месте работало 50 человек личного состава и 12 единиц основной и специальной техники

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева горел офис одной из фармацевтических компаний. На месте пожарные установили, что на территории одной из фармацевтических компаний возникло возгорание на втором этаже и кровле офисного здания, которая, по предварительной информации, не эксплуатировалось.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в жилом доме из-за взрыва газа произошел пожар. В результате инцидента пострадали пять человек.

Также сообщалось, что в Днепре во время пожара погиб человек. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения, который находился в квартире. Правоохранительные органы устанавливают причины пожара.