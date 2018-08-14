У Києві на Подолі горіла лікарня

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Києві, на Подолі, сьогодні вночі, 14 серпня, сталася пожежа в Київській міській клінічній лікарні №15. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Києві на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, повідомлення про займання про ул. Григорія Сковороди надійшло у 02:35, а в 02:50 пожежа була ліквідована.

Фото: ліквідація пожежі у лікарні на Подолі

"За попередньою інформацією, вогонь охопив площу в 15 квадратних метрів у навчальній аудиторії, яка розміщена на четвертому поверсі будівлі. Прибулі на місце пожежники оперативно загасили вогонь", - йдеться в повідомленні.

На місці працювало 50 чоловік особового складу та 12 одиниць основної та спеціальної техніки

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва горів офіс однієї з фармацевтичних компаній. На місці вогнеборці встановили, що на території однієї з фармацевтичних компаній виникло загорання на другому поверсі і покрівлі офісної будівлі, яка, за попередньою інформацією, не експлуатувалося.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові у житловому будинку через вибух газу стався пожежа. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Також повідомлялося, що у Дніпрі під час пожежі загинула людина. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який перебував у квартирі. Правоохоронні органи встановлюють причини пожежі.