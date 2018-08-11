В Харькове в жилом доме из-за взрыва газа произошел пожар

Пострадали 5 людей

Сегодня, 11 августа, в Харькове на улице Танкопия в жилом доме из-за взрыва бытового газа произошел пожар, пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

"В настоящее время он (пожар - ред.) ликвидирован нарядами ГСЧС", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Были эвакуированы 12 человек.

Также в полиции сообщают, что со слов жильцов дома, квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду.

"Сейчас ее владелец устанавливается", - сообщает пресс-служба.

Фото: пожар в Харькове

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

С места событий. Опубліковано Жить в Харькове Субота, 11 серпня 2018 р.

Напомним, что в Харьковской области возле села Отрадное на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta, в результате аварии погибли два человека.

Отметим, в июле на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford и фуры DAF. В результате столкновения погибли двое людей, в том числе, и несовершеннолетний ребенок.