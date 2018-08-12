В Днепре во время пожара погиб человек

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины

В Днепре, во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

12 августа 2018 в 17:55 на горячую линию "101" поступило сообщение о пожаре на пятом этаже жилого дома по улице Александра Поля Центрального района города Днепра.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Через час пожар был локализован.

Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения, который находился в квартире.

Правоохранительные органы устанавливают причины пожара.

Напомним, в Киеве горел офис одной из фармацевтических компаний. На месте пожарные установили, что на территории одной из фармацевтических компаний возникло возгорание на втором этаже и кровле офисного здания, которая, по предварительной информации, не эксплуатировалось.