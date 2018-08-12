В Киеве горел офис одной из фармацевтических компаний

Предположительно горел офис компании "Дженом Биотек"

В Соломенском районе Киева горел офис одной из фармацевтических компаний. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что в ночь на 12 августа поступило сообщение о пожаре на улице Аэродромной. На месте пожарные установили, что на территории одной из фармацевтических компаний возникло возгорание на втором этаже и кровле офисного здания, которое, по предварительной информацией, не эксплуатировалось.

"В 02:44 пожар на площади 150 кв. метров был локализован, а в 02:52 - ликвидирован…удалось предотвратить распространение пожара на всю площадь офисного здания и на рядом расположенные складские здания. В результате пожара повреждены кровля здания, перегородки и офисная мебель на втором этаже", - говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве по адресу Аэродромная, 12 зарегистрирована фармацевтическая компания "Дженом Биотек".

Фото: пожар в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в жилом доме из-за взрыва газа произошел пожар. В результате инцидента пострадали пять человек.

Отметим, сегодня синоптики выпустили предупреждение о том, что 12-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.