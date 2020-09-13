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У Києві підтримали маршем жінок Білорусі

Київ, Неділя 13 вересня 2020 00:31
У Києві підтримали маршем жінок Білорусі
Фото: Марш на підтримку білоруських жінок (Радіо Свободи)
Автор: Артур Родивилов

Кілька десятків людей у Києві 12 вересня провели марш солідарності з жінками Білорусі. Учасники акції заявили про невизнання перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Марш розпочався біля стели на Майдані і закінчився біля посольства Білорусі.

Більшість жінок прийшли з біло-червоно-білими прапорами, які носить білоруська опозиція. Протестувальники вийшли з плакатами "Жінки рухають Всесвіт", "Саша, sorry, ти не наша love story", "Найкращі друзі жінок - права людини", "Свободу політв'язням".

Демонстранти заявили, що проти білоруських активісток різних рухів ведеться активна кампанія, зафіксовані десятки випадків брутального поводження з жінками.

Активісти виступили проти насильства, за відновлення правових рамок в Білорусі і демократичну зміну влади.

Марші жінок в Білорусі присвячені незгоді з фальсифікаціями на виборах президента країни, проти насильства силовиків і затримання мирних демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики жорстко розігнали жіночий марш на площі Свободи в Мінську і затримали кілька людей.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вже звернулася до силовиків з проханням припинити насильство на акціях протесту.

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