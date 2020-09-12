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Силовики разогнали акцию на площади Свободы в Минске

Минск, Суббота 12 сентября 2020 15:49
Силовики разогнали акцию на площади Свободы в Минске
Фото: разгон акции в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Белорусские силовики разогнали женский марш на площади Свободы в Минске. Число задержанных участниц акции оценивается в несколько десятков.

Об этом сообщает TUT.BY

Сообщается, что к началу женского марша на площадь Свободы приехали автозаки и автобусы с людьми. Из них вышли сотрудники ОМОН и мужчины в балаклавах, которые попытались окружить собравшихся женщин.

В дальнейшем начались массовые задержания, женщин заталкивали в автозаки. По оценкам СМИ, сегодня задержали несколько десятков человек.

В течение 20 минут на площади Свободы почти не осталось протестующих, поскольку они разошлись по кафе и магазинам, чтобы смешаться с толпой. Также сообщается, что среди задержанных есть журналисты.

Ближе к 15:30 на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна, к ней присоединились те, кто остался на площади. Колонная двинулась в сторону Немиги. А тем временем на площади Победы начался провластный митинг-шествие.

Напомним, ранее сообщалось, что первые задержания в Минске начались сразу после начала женского марша.

Также сегодня стало известно, что координационный совет оппозиции в Беларуси продолжит работу без президиума.

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