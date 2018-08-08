В Киеве планируют продлить пешеходную зону от Крещатика до Бессарабской площади

Пешеходная зона на Бессарабке является частью новой стратегии развития Киева

Пешеходную зону Крещатика в Киеве планируют продлить до Бессарабской площади. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Рахматуллин в эфире радио "Киев 98 FM".

По его словам, на сегодня уже наполовину реализовано внедрение пешеходной зоны на Подоле. В частности, из четырех этапов проекта уже внедрены два. Бессарабская площадь станет следующей, где больше территории для пешеходов.

"Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться из Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся наполнена припаркованными авто", - отметил Рахматуллин.

По его словам, этот проект будут реализовывать в рамках новой стратегии развития города. Стратегией предусмотрено, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. За ними второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. Автомобилисты будут на последнем месте.

"В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на грани. Соответственно сейчас мы упорно развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары", - сказал чиновник.

В рамках стратегии в старой части города планируется сделать бордюры чуть ниже -так, чтобы люди с инвалидностью могли спокойно передвигаться по городу.

Напомним, как писало РБК-Украина 8 августа, в Киеве появятся инспекторы, которые смогут эвакуировать авто. В частности, муниципальные инспекторы 27 сентября получат полномочия составлять административные протоколы, выписывать штрафы, а также эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.