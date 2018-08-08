У Києві планують продовжити пішохідну зону від Хрещатика до Бессарабської площі

Пішохідна зона на Бесарабці є частиною нової стратегії розвитку Києва

Пішохідну зону Хрещатику у Києві планують продовжити до Бессарабської площі. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Рахматуллін в ефірі радіо "Київ 98 FM".

За його словами, на сьогодні вже наполовину реалізовано впровадження пішохідної зони на Подолі. Зокрема, із чотирьох етапів проекту вже впроваджено два. Бесарабська площа стане наступною, де побільшає території для пішоходів.

"Планується розширення пішохідної зони для мешканців та гостей столиці, які рухатимуться із Хрещатику до Бессарабки, шляхом перекриття вулиці, що практично вся наповнена припаркованими авто", - зазначив Рахматуллін.

За його словами, цей проект будуть реалізовувати у рамках нової стратегії розвитку міста. Стратегією передбачено, що пішоходи на київських дорогах стануть головними. За ними друге місце посядуть велосипедисти та громадський транспорт. Автомобілісти будуть на останньому місці.

"Загалом, Київ був автомобільним містом, але продовження старої стратегії призведе тільки до погіршення транспортної ситуації, яка вже на межі. Відповідно зараз ми завзято розвиваємо пішохідні зони, встановлюємо паркувальні стовпчики, щоб автомобілісти не заїжджали на тротуари", - сказав чиновник.

У рамках стратегії у старій частині міста планується зробити трохи нижчими бордюри - так, щоб люди з інвалідністю могли спокійно пересуватися містом.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна 8 серпня, у Києві з'являться інспектори, які зможуть евакуювати авто. Зокрема, муніципальні інспектори 27 вересня отримають повноваження складати адміністративні протоколи, виписувати штрафи, а також евакуювати неправильно припарковані автомобілі.