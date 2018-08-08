У Києві з'являться інспектори, які зможуть евакуювати авто

Муніципальні інспектори 27 вересня зможуть евакуювати неправильно припарковані автомобілі

Муніципальні інспектори 27 вересня отримають повноваження складати адміністративні протоколи, виписувати штрафи, а також евакуювати неправильно припарковані автомобілі. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" керівник КП "Київтранспарксервіс" Олександр Німас.

Після вступу в силу реформи паркування 27 вересня інспектори з паркування зможуть складати протоколи порушень і евакуювати машини, припарковані на перехрестях, велодоріжках, на місцях для інвалідів, у зонах руху громадського транспорту і пішохідного руху.

При цьому він зазначив, що поки це мають право робити тільки співробітники поліції.

Додамо, що тарифи на парковку будуть діяти у відповідності з трьома зонами, 10 7 або 5 гривень на годину. Штраф за несплату парковки - 20-кратний.

Вже у вересні в Києві запрацюють норми нового Закону про паркування. До роботи поліцейських із виявлення порушників долучаться і муніципальні інспектори. Порушення фісуватиметься заочно, на фото й відео, а авто, які суттєво перешкоджають руху транспорту можуть евакуювати на штрафплощадка. Штраф на місці не можна буде сплатити, адже інспектору заборонено брати готівкові кошти. Про це та інше розповів виконуючий обов'язки директора КП "Київтранспарксервіс" Олександр Німас. Опубліковано Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Середа, 8 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня 2018 року пішохідні зони обов'язково будуть проектуватися з урахуванням потреб людей з інвалідністю.