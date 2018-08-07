У параді до Дня незалежності у Києві візьмуть участь 4,5 тис. військових, - Полторак

На параді до Дня незалежності буде представлено 250 одиниць військової техніки

У параді до Дня незалежності у Києві візьмуть участь 4,5 тис. військових. Про це у Facebook написав міністр оборони України Степан Полторак.

За словами Полторака, наразі триває підготовка до параду, який проводитиметься з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

"Цьогоріч у військовому параді візьмуть участь 4 500 військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки", - написав він.

Полторак також додав, що 24 серпня Хрещатиком пройде 24 парадні розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки.

"Під час проходження механізованої колони будуть продемонстровані нові зразки озброєння і техніки, які вже перебувають на озброєнні та ті, що проходять державне випробування", - додав він.

Фото: українські військові (facebook.com/generalpoltorak)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 серпня поточного року ккраїнські військові провели першу репетицію параду до Дня незалежності.

Крім того, президент України Петро Порошенко повідомляв, що цьогоріч на параді вперше маршируватимуть жінки-військовослужбовці.

Також спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомляв, що всі заходи з підготовки до параду проходять за графіком і перебувають на постійному контролі керівництва ВСУ.