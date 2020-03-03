В Киеве пикетировали здание, где проходила аттестация одесских прокуроров

Фото: во время пикета (112.ua)

По словам протестующих, руководство региональной прокуратуры "погрязло в коррупционных скандалах"

Активисты пикетировали здание, где в понедельник, 2 марта, проходила процедура переаттестации прокуроров Одесской области. Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер Демьян Ганул.

Одесситы требуют лишить некоторых одесских прокуроров права работать в правоохранительных органах.

"Прежде всего речь идет о прокуроре области Максиме Вихор, который "крышует", например, браконьерство в области", - утверждает участник акции, представитель ОО "Национальный спротив" Андрей Грушецкий.

По словам протестующих, руководство региональной прокуратуры "погрязло в коррупционных скандалах". В знак протеста одесситы рассыпали перед зданием, где проходит аттестация, деньги.

"Представители региональной прокуратуры – самые непорядочные жители нашего региона. Они "крышуют" незаконный бизнес, вымогают деньги из предпринимателей, раздают прибрежные участки под незаконную застройку", - заявил Ганул.

Как говорят участники акции, последний вопиющий факт – видимость "борьбы" прокуратуры за участок одесского пляжа возле бывшего санатория "Россия". По их мнению, региональная прокуратура "без боя дает коммерсантам право на застройку лакомого участка в прибрежной зоне".

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знаменской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела.