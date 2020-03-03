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В Києві пікетували будівлю, де проходила атестація одеських прокурорів

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 11:03
В Києві пікетували будівлю, де проходила атестація одеських прокурорів
Фото: під час пікету (112.ua)

За словами протестувальників, керівництво регіональної прокуратури "загрузло в корупційних скандалах"

Активісти пікетували будівлю, де в понеділок, 2 березня, проходила процедура переатестації прокурорів Одеської області. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook блогер Дем'ян Ганул.

Одесити вимагають позбавити деяких одеських прокурорів права працювати в правоохоронних органах.

"Перш за все мова йде про прокурора області Максима Вихор, який "кришує", наприклад, браконьєрство в області", - стверджує учасник акції, представник ГО "Національний спротив" Андрій Грушецький.

За словами протестувальників, керівництво регіональної прокуратури "загрузло в корупційних скандалах". В знак протесту одесити розсипали перед будівлею, де проходить атестація, гроші.

"Представники регіональної прокуратури - самі непорядні жителі нашого регіону. Вони "кришують" незаконний бізнес, вимагають гроші з підприємців, роздають прибережні ділянки під незаконну забудову", - заявив Ганул.

Як кажуть учасники акції, останній кричущий факт - видимість "боротьби" прокуратури за ділянку одеського пляжу біля колишнього санаторію "Росія". На їхню думку, регіональна прокуратура "без бою надає комерсантам право на забудову ласого ділянки в прибережній зоні".

Як писало РБК-Украина, раніше в Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи.

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