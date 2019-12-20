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Чумак: переаттестацию прошли меньше половины прокуроров ГПУ

Новости » Политика     20.12.2019 - 10:26
Чумак: переаттестацию прошли меньше половины прокуроров ГПУ
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

В Генпрокуратуре осталось всего 680 прокуроров

После переаттестации в Генеральные прокуратуре Украины (ГПУ) остались работать менее половины прокуроров. Об этом рассказал главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.

По словам Чумака, до переаттестации в Генпрокуратуре работали почти 1400 прокуроров, но сейчас остаются всего 680.

"Когда мы сюда пришли с генеральным прокурором, здесь было под 1400 прокуроров, а сейчас остается 680 (после переаттестации, – ред.). Разве это не плачевная ситуация? И это только в Генеральной прокуратуре, а не в местных", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на первом этапе переаттестации 193 прокурора не прошли тестирование, еще 95 вообще не явились на экзамен. К второму этапу были допущены 73,4% прокуроров. Первый этап переаттестации состоял из анонимного тестирования на знание и умение в применении закона.

Также РБК-Украина писало, что по результатам второго этапа переаттестации прокуроров ГПУ к третьему этапу были допущены свыше 96%. Тестирование на общие способности и навыки успешно сдали 769 прокуроров. Не сдали тестирование 24 прокуроры, еще 2 не явились на экзамен.

Кроме того, гепрокурор Руслан Рябошапка заявил сокращении около тысячи прокуроров в центральном Офисе генпрокурора. Он добавил, что на начало реформы существовали 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.

В ГПУ завершился второй этап переаттестации прокуроров Около 200 прокуроров ГПУ не прошли первый этап аттестации
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