В Киеве перекроют один из выездов на Северный мост

В Киеве 27 июля перекроют один из выездов на Северный мост из-за ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, что причиной ограничения движения является ремонт комплекса 4-х путепроводов.

"В связи с этим 27 июля будет организовано двустороннее движение на путепроводах в направлении выезда из города. Соседние сооружения с улицы Богатырской на съезд к Северному мосту закроют для проезда", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт будет продолжаться одновременно с обновлением проспекта Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды. Первые отремонтированные сооружения планируют открыть до конца этого года.

Фото: перекрытие движения на один из выездов на Северный мост 27 июля

Напомним, в связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки.

Как сообщало РБК-Украина, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

Кроме того, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.