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На трассе Киев-Харьков на три месяца ограничат движение

Новости » Общество    19.07.2019 - 18:15
На трассе Киев-Харьков на три месяца ограничат движение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября

На участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Как сообщается, движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной розвязки на дороге М-03 Киев-Харьков-Должанский (км 25+307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г.-20.10.2019 г.", - сообщили в Службе.

На трассе Киев-Харьков на три месяца ограничат движениеНапомним, на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине повысили требования к качеству асфальта - при укладке асфальтобетонного покрытия на трассах рекомендуется применять модифицированные битумы.

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