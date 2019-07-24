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В Киеве частично перекроют проспект Победы

Новости » Общество    24.07.2019 - 19:01
В Киеве частично перекроют проспект Победы
Иллюстративное фото (IMG_2725.jpg)

На проспекте Победы ограничат движение 27 июля

В Киеве на проспекте Победы 27 июля с 00:10 до 23:50 часов будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отметим, что причиной ограничения движения является перевозка и монтаж металлоконструкций нового Шулявского путепровода.

"В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки", - говорится в сообщении.

Напомним, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

Как сообщало РБК-Украина, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

Кроме того, на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.

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Новости Украины ограничение движенияШулявский путепровод
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