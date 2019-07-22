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Киевский фуникулер не будет работать до августа

Новости » Общество    22.07.2019 - 18:45
Киевский фуникулер не будет работать до августа
Фото: киевский фуникулер (РБК-Украина)

Работа фуникулера будет приостановлена до 23 августа

Киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Как сообщается, сегодня, 22 июля, фуникулер будет закрыт на ежегодный технический осмотр. Работа фуникулера будет восстановлена не ранее 23 августа.

"Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также планируем обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", - поясняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 21 по 24 июля возможны временные ограничения дорожного движения. Ограничения связаны с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов. УГО будет сопровождать политика в течение четырех дней.

РБК-Украина писало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области будет закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

Кроме того, на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.

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