У Києві на Печерську горів житловий комплекс

Фото: пожежні (РБК-Україна)

У середу ввечері, 2 вересня, в житловому комплексі сталася пожежа Taryan Towers. Займання сталося під час проведення ремонтних робіт.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу в ЖК в рятувальну службу надійшло о 20:19. О 20:56 пожежу було ліквідовано.

За попередньою інформацією, пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт. Займання сталося на площі 15 квадратних метрів.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Висотна жесть : У Києві горить одна з веж Тайран Тауерс, 24 - 25 поверх, висока складність гасіння + паркованцы Відео з місця Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Крім того, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.