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У Києві на Печерську горів житловий комплекс

Київ, Середа 02 вересня 2020 21:36
У Києві на Печерську горів житловий комплекс
Фото: пожежні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 2 вересня, в житловому комплексі сталася пожежа Taryan Towers. Займання сталося під час проведення ремонтних робіт.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу в ЖК в рятувальну службу надійшло о 20:19. О 20:56 пожежу було ліквідовано.

За попередньою інформацією, пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт. Займання сталося на площі 15 квадратних метрів.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

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Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Крім того, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.

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