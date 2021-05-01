В Киеве на Печерске автомобиль влетел в электроопору, есть погибшая

В Киеве ночью произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на бульваре Леси Украинки (Печерск). В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

Авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.

Как оказалось, автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

Обстоятельства возникновения дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Как уточнил замминистра МВД Антон Геращенко, аварию спровоцировал мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

"47 летний мужчина Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль “Infinity G25” нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб. Находящаяся в автомобиле 18 летняя Александра З. погибла на месте. 19 летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17 больницу Киева", - сообщил Геращенко.