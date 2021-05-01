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В Киеве на Печерске автомобиль влетел в электроопору, есть погибшая

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 10:48
В Киеве на Печерске автомобиль влетел в электроопору, есть погибшая Фото: в Киеве произошло ДТП на Печерске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ночью произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на бульваре Леси Украинки (Печерск). В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.

Как оказалось, автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

Обстоятельства возникновения дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Как уточнил замминистра МВД Антон Геращенко, аварию спровоцировал мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

"47 летний мужчина Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль “Infinity G25” нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб. Находящаяся в автомобиле 18 летняя Александра З. погибла на месте. 19 летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17 больницу Киева", - сообщил Геращенко.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

РБК-Украина писало, что в ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля.

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