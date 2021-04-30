В Ивано-Франковской области автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

В Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

Авария произошла сегодня днем около 15:00. Автобус на трассе столкнулся с легковым автомобилем. Он перевозил 20 пассажиров по маршруту "Ивано-Франковск - Снятин".

В результате ДТП два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Еще шесть человек, которые находились в автобусе, медики доставили в Коломыйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.