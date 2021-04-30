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В Ивано-Франковской области автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 20:32
В Ивано-Франковской области автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые Фото: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария произошла сегодня днем около 15:00. Автобус на трассе столкнулся с легковым автомобилем. Он перевозил 20 пассажиров по маршруту "Ивано-Франковск - Снятин".

В результате ДТП два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Еще шесть человек, которые находились в автобусе, медики доставили в Коломыйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Водители погибли на месте происшествия, еще один пострадавший госпитализирован с травмами.

Напомним, 23 апреля в Сумах пьяный водитель на автомобиле Renault снес забор районного отдела полиции. Пострадавших в результате инцидента не было.

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