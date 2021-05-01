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У Києві на Печерську автомобіль влетів в електроопору, є загибла

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 10:48
У Києві на Печерську автомобіль влетів в електроопору, є загибла Фото: у Києві сталася ДТП на Печерську (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на бульварі Лесі Українки (Печерськ). Унаслідок аварії загинула пасажирка авто, водій та ще одна пасажирка отримали поранення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Аварія сталася 1 травня о 02:25. Рятувальники виїжджали на подію, щоб деблокувати затиснутих в автомобілі людей.

Як виявилося, автомобіль "Infiniti" зіткнувся з електроопорою, внаслідок ДТП чоловіка та пасажирку було затиснуто між сидіннями та панеллю приладів.

Бійці вивільнили з понівеченого автомобіля водія, якого було передано бригаді швидкої медичної допомоги, а також тіло пасажирки було передано правоохоронцям. Також, за допомогою шанцевого інструменту автомобіль було відключено від акумуляторної батареї.

Обставини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

Як уточнив заступник міністра МВС Антон Геращенко, аварію спровокував чоловік в стані алкогольного сп'яніння.

"47 річний чоловік Павло Б, посадив до себе в машину двох дівчат 18 і 19 років. Чи не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили що автомобіль"Infinity G25" порушує правила дорожнього руху, водій втопив педаль газу в підлогу і розігнавшись до швидкості більше 100 км/год врізався в стовб. 18 річна Олександра З. загинула на місці. 19 річна Марія разом з водієм госпіталізовано в 17 лікарню Києва ", - повідомив Геращенко.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

РБК-Україна писало, що у ніч на 25 квітня в Немирівському районі Вінницької області лоб в лоб зіткнулися два вантажних автомобіля.

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